Более 30 ББМ и артсистем, 20 танков и 1340 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

За прошедшие сутки, 19 сентября, Россия потеряла еще 1340 военных. Также уничтожены 20 российских танков, 39 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

С начала полномасштабного вторжения, по состоянию на 20 сентября, потери России составляют:

Согласно последней сводке Генштаба, на фронте с начала суток, 19 сентября, по состоянию на 22:00 произошло 163 боевых столкновения. Горячее всего было на Кураховском направлении.

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