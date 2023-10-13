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Ракетний удар по Покровську: кількість постраждалих збільшилася до 14 осіб

Покровськ, П'ятниця 13 жовтня 2023 17:46
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Ракетний удар по Покровську: кількість постраждалих збільшилася до 14 осіб Фото: Ілюстративне фото (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Покровську в Донецькій області зросла до 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

"Збільшилась кількість поранених унаслідок обстрілу Покровська", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 16:30 відомо про 14 травмованих осіб. Одна людина загинула в лікарні.

Серед поранених - 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки, віком від 32 до 68 років. Руйнувань зазнали адмінбудівля управління соціального захисту населення, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирних будинки.

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Ракетний удар по Покровську

Російські війська обстріляли Покровськ Донецької області вранці в п'ятницю, 13 жовтня. Обстрілом були зруйновані дві будівлі. Спочатку повідомлялось, що одна людина загинула, 12 поранені. Пізніше кількість поранених зросла до 13.

Пізніше виконуючий обов'язки голови Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що одна з ракет росіян, яка атакувала Покровськ Донецької області 13 жовтня, влучила в будівлю управління соцзахисту. На той момент там перебували понад 50 співробітників та відвідувачів.

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