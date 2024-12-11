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Более 175 тысяч украинцев поступили в колледжи в 2024 году: самые популярные специальности

Среда 11 декабря 2024 13:09
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Более 175 тысяч украинцев поступили в колледжи в 2024 году: самые популярные специальности Фото: Предвысшее образование (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Во время вступительной кампании 2024 года среди украинцев пользовались популярностью учреждения предвысшего образования. В частности, абитуриенты проявили интерес к экономическим и медицинским специальностям.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

По результатам вступительной кампании 2024 года в учреждения высшего образования было подано 340 043 заявлений от 197 838 абитуриентов.

Распределение заявлений по категориям:

  • на основе базового среднего образования – 164 058 заявлений
  • на основе полного общего среднего образования – 133 946 заявлений
  • на основе дипломов профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра и младшего специалиста – 1436 заявлений
  • квалифицированные рабочие – 40 603 заявления

Самые популярные специальности:

  • 223 Медсестринство – 21 980 заявлений
  • 076 Предпринимательство и торговля – 17 050 заявлений
  • 081 Право – 16 653 заявлений
  • 072 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 15 849 заявлений
  • 071 Учет и налогообложение – 15 571 заявление

Больше всего заявлений в этом году подали в такие учебные заведения:

  • ВСП "Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета" – 3396 заявлений
  • ВСП "Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования" – 2856 заявлений
  • ВСП "Жилищно-коммунальный колледж Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова" – 2566 заявлений
  • ВСП "Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины" – 2239 заявлений
  • ВСП "Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий" – 2103 заявлений

Ранее РБК-Украина рассказывало, что МОН инициирует освобождение поступающих с высокими баллами ВНО от обязательной отработки после окончания учебы. Это предложение является частью новой модели финансирования образования, направленной на поддержку талантливых абитуриентов и поощрение получения качественного высшего образования.

Также мы писали, что Ульмский университет в Германии запустил уникальную учебную программу для украинских студентов. По этой инициативе они смогут получить сразу два диплома о высшем образовании – украинский и немецкий.

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