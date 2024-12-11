Более 175 тысяч украинцев поступили в колледжи в 2024 году: самые популярные специальности
Во время вступительной кампании 2024 года среди украинцев пользовались популярностью учреждения предвысшего образования. В частности, абитуриенты проявили интерес к экономическим и медицинским специальностям.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
По результатам вступительной кампании 2024 года в учреждения высшего образования было подано 340 043 заявлений от 197 838 абитуриентов.
Распределение заявлений по категориям:
- на основе базового среднего образования – 164 058 заявлений
- на основе полного общего среднего образования – 133 946 заявлений
- на основе дипломов профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра и младшего специалиста – 1436 заявлений
- квалифицированные рабочие – 40 603 заявления
Самые популярные специальности:
- 223 Медсестринство – 21 980 заявлений
- 076 Предпринимательство и торговля – 17 050 заявлений
- 081 Право – 16 653 заявлений
- 072 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 15 849 заявлений
- 071 Учет и налогообложение – 15 571 заявление
Больше всего заявлений в этом году подали в такие учебные заведения:
- ВСП "Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета" – 3396 заявлений
- ВСП "Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования" – 2856 заявлений
- ВСП "Жилищно-коммунальный колледж Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова" – 2566 заявлений
- ВСП "Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины" – 2239 заявлений
- ВСП "Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий" – 2103 заявлений
Ранее РБК-Украина рассказывало, что МОН инициирует освобождение поступающих с высокими баллами ВНО от обязательной отработки после окончания учебы. Это предложение является частью новой модели финансирования образования, направленной на поддержку талантливых абитуриентов и поощрение получения качественного высшего образования.
Также мы писали, что Ульмский университет в Германии запустил уникальную учебную программу для украинских студентов. По этой инициативе они смогут получить сразу два диплома о высшем образовании – украинский и немецкий.
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