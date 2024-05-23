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Більше 1300 загарбників і 40 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Втрати Росії у війні в Україні за добу 22 травня склали 1330 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 27 бойові броньовані машини (ББМ) і 40 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 497700 (+1330) осіб ліквідовано;
  • танків - 7622 (+11) од;
  • бойових броньованих машин - 14748 (+27) од.;
  • артилерійських систем - 12860 (+40) од.;
  • РСЗВ - 1077 од;
  • засоби ППО - 813 (+1) од.;
  • літаків - 355 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10391 (+45) од.;
  • крилатих ракет - 2209 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17513 (+71) од.;
  • спеціальної техніки - 2094 (+4) од.

Нагадаємо, українські військові у середу, 22 травня, збили ворожий літак Су-25 на Покровському напрямку.

За даними ISW, 22 травня війська РФ продовжили наступ в районі Липців, але лінія фронту не змінилася. У межах Вовчанська ситуація динамічна: незначне просування демонструють як окупанти, так і захисники України.

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Війна в УкраїніГенштаб ВСУ