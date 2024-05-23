Более 1300 захватчиков и 40 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, украинские военные в среду, 22 мая, сбили вражеский самолет Су-25 на Покровском направлении.

По данным ISW, 22 мая войска РФ продолжили наступление в районе Липцев, но линия фронта не изменилась. В пределах Волчанска ситуация динамичная: незначительное продвижение демонстрируют как оккупанты, так и защитники Украины.

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