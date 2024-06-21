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Більше 1000 загарбників, 54 артсистеми та 35 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За добу Сили оборони України ліквідували ще 1060 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 531980 військових. Крім того, за добу воїни ЗСУ знищили 54 артсистеми і 35 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.24 орієнтовно склали:

особового складу - 531980 (+1060) осіб ліквідовано;

танків - 8001 (+14) од;

бойових броньованих машин - 15372 (+35) од.;

артилерійських систем - 14106 (+54) од.;

РСЗВ - 1106 (+1) од.;

засоби ППО - 861 (+2) од.;

літаків - 359 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 260 од.;

крилатих ракет - 2298 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 19181 (+47) од.;

спеціальної техніки - 2367 од.

Нагадаємо, Politico повідомило, що США дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по будь-яких російських силах, що атакують через кордон, а не тільки по тих, що знаходяться в районі Харкова.

Проте в Інституті вивчення війни вважають, що політика США все ще забороняє українським силам завдавати ударів по військових цілях із наданої США зброї в оперативному та глибокому тилу території Росії.

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