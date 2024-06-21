Більше 1000 загарбників, 54 артсистеми та 35 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, Politico повідомило, що США дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по будь-яких російських силах, що атакують через кордон, а не тільки по тих, що знаходяться в районі Харкова.

Проте в Інституті вивчення війни вважають, що політика США все ще забороняє українським силам завдавати ударів по військових цілях із наданої США зброї в оперативному та глибокому тилу території Росії.

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