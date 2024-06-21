Более 1000 захватчиков, 54 артсистемы и 35 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, Politico сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только по находящимся в районе Харькова.

Однако в Институте изучения войны считают, что политика США все еще запрещает украинским силам наносить удары по военным целям из предоставленного США оружия в оперативном и глубоком тылу территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.