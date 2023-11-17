Більше 100 загиблих за добу. Через бої під Авдіївкою суттєво зросли втрати РФ, - "Медіазона"

Через бої під Авдіївкою суттєво зросли втрати серед російських військових. Росія щоденно втрачає більш як сто солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

За даними російського видання, в середньому протягом останніх днів команда знаходить понад сто загиблих на добу.

"Це серйозне збільшення, оскільки все літо і початок осені нам надходило близько вісімдесяти некрологів на день. Воно пов'язане з боями під містом Авдіївка", зазначили в росЗМІ.

У минулі два тижні, за словами видання, підтвердилася загибель значної кількості офіцерів у званні від підполковника. За їх даними, це пов'язано, зокрема, з ударами по штабах.

Ситуація на фронті

Майже півтора місяця тому окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Хоч останніми днями росіяни послабили атаки, але ЗСУ очікують на нову хвилю штурмів найближчим часом.

Крім того, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку. Але наші захисники тримають оборону.

За даними ISW, українські війська наступають у Запорізькій області. ЗСУ вдалося відбити декілька позицій, зокрема, просунулися у районі Роботиного.

Протягом минулої доби, 16 листопада, українські військові ліквідували ще 1140 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 316 760 одиниць особового складу.

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