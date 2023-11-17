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Более 100 погибших за сутки. Из-за боев под Авдеевкой существенно выросли потери РФ, - "Медиазона"

Авдеевка, Пятница 17 ноября 2023 16:22
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Более 100 погибших за сутки. Из-за боев под Авдеевкой существенно выросли потери РФ, - "Медиазона" Фото: из-за боев под Авдеевкой существенно выросли потери РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за боев под Авдеевкой существенно выросли потери среди российских военных. Россия ежедневно теряет более ста солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазон".

По данным российского издания, в среднем за последние дни команда находит более ста погибших в сутки.

"Это серьезное увеличение, поскольку все лето и начало осени нам поступало около восьмидесяти некрологов в день. Оно связано с боями под городом Авдеевка", отметили в РосСМИ.

В минувшие две недели, по словам издания, подтвердилась гибель значительного количества офицеров в звании от подполковника. По их данным, это связано, в частности, с ударами по штабам.

Ситуация на фронте

Около полутора месяцев назад оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Хотя в последние дни россияне ослабили атаки, но ВСУ ожидают новой волны штурмов в ближайшее время.

Кроме того, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Но наши защитники удерживают оборону.

По данным ISW, украинские войска наступают в Запорожской области. ВСУ удалось отразить несколько позиций, в частности, продвинулись в районе Работиного.

За прошедшие сутки, 16 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1140 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 316 760 единиц личного состава.

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