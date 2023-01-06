Більше 10 спроб "перемир'я" та жодного реального. Маляр нагадала, як Росія 9 років порушувала угоди

Вона зауважила, що загалом за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи:

з 18:00 05.09.2014 р.

з 00:00 15.02.2015 р.

з 00:00 01.10.2015 р.

з 00:00 30.04.2016 р. (Великоднє перемир'я)

з 00:00 01.09.2016 р. (шкільне перемир'я)

з 00:00 24.12.2016 р. (Новорічне перемир'я)

з 00:00 24.06.2017 р. (хлібне перемир'я)

з 00:00 25.08.2017 р. (шкільне перемир'я)

з 00:00 23.12.2017 р. (Новорічне перемир'я)

з 00:00 05.03.2018 р.

з 00:00 30.03.2018 р. (Великоднє перемир'я)

Маляр підкреслила, що усі перемир'я були зірвані навмисними діями росіян.

Так, наприклад, під час так званого "всеосяжного весняного перемир'я" 2018-го за 22 дні проголошеної "тиші" окупанти здійснили щонайменше 153 обстріли, під час яких шестеро українських військових загинули, 12 зазнали поранень.

"Перемир’я" періоду проведення ООС

Заступниця міністра оборони зазначила, що під час проведення операції Об’єднаних сил Україна ще декілька разів домовлялася про двостороннє припинення вогню. Проте їхні результати були аналогічними попереднім.

Лише у 2019 році бойові втрати нашої армії на Донбасі становили 97 загиблих. У 2020 році до початку останнього, липневого перемир’я, загинуло ще 32 військових ЗСУ, а 220 поранено.

27 липня 2020 року офіційно розпочався ще один черговий "повний і всеосяжний режим припинення вогню". Однак росіяни його дотримувалися лише півгодини. Близько 00:20 вони обстріляли підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ще один обстріл зафіксований близько 9:00.

Зрештою, з 27 липня 2020 року по 27 липня 2021 року зафіксовано понад 2 тисячі ворожих обстрілів.

"Тому, тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії", - додала Маляр.