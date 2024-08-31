Більш як 1300 окупантів і 42 артсистеми: Генштаб оновив втрати Росії у війні

За добу 30 серпня Росія втратила в Україні 1360 окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення сягнула майже 615 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, станом на ранок 31 серпня, на Куп’янському напрямку окупанти захопили Стельмахівку Сватівського району Луганської області. На Покровському напрямку – встановили прапор у дачній зоні біля Карлівки та просунулись у межах Новогродівки. Під Донецьком загарбники просунулися на північ від Костянтинівки та на північний захід від Побєди.

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