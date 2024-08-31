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Більш як 1300 окупантів і 42 артсистеми: Генштаб оновив втрати Росії у війні

Субота 31 серпня 2024 08:06
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Більш як 1300 окупантів і 42 артсистеми: Генштаб оновив втрати Росії у війні Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За добу 30 серпня Росія втратила в Україні 1360 окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення сягнула майже 615 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 614950 (+1360) осіб ліквідовано;
  • танків – 8582 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин – 16736 (+14) од.;
  • артилерійських систем – 17614 (+42) од.;
  • РСЗВ – 1176 (+1) од.;
  • засоби ППО – 940 од.;
  • літаків – 368 од.;
  • вертольотів – 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18) од.;
  • крилаті ракети – 2557 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од.;
  • спеціальна техніка - 2977 (+10) од.

Більш як 1300 окупантів і 42 артсистеми: Генштаб оновив втрати Росії у війні

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, станом на ранок 31 серпня, на Куп’янському напрямку окупанти захопили Стельмахівку Сватівського району Луганської області. На Покровському напрямку – встановили прапор у дачній зоні біля Карлівки та просунулись у межах Новогродівки. Під Донецьком загарбники просунулися на північ від Костянтинівки та на північний захід від Побєди.

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