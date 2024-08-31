Більш як 1300 окупантів і 42 артсистеми: Генштаб оновив втрати Росії у війні
За добу 30 серпня Росія втратила в Україні 1360 окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення сягнула майже 615 тисяч військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 614950 (+1360) осіб ліквідовано;
- танків – 8582 (+8) од.;
- бойових броньованих машин – 16736 (+14) од.;
- артилерійських систем – 17614 (+42) од.;
- РСЗВ – 1176 (+1) од.;
- засоби ППО – 940 од.;
- літаків – 368 од.;
- вертольотів – 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18) од.;
- крилаті ракети – 2557 (+1) од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од.;
- спеціальна техніка - 2977 (+10) од.
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, станом на ранок 31 серпня, на Куп’янському напрямку окупанти захопили Стельмахівку Сватівського району Луганської області. На Покровському напрямку – встановили прапор у дачній зоні біля Карлівки та просунулись у межах Новогродівки. Під Донецьком загарбники просунулися на північ від Костянтинівки та на північний захід від Побєди.
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