Более 1300 оккупантов и 42 артсистемы: Генштаб обновил потери России в войне
За сутки 30 августа Россия потеряла в Украине 1360 оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения составило почти 615 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 614950 (+1360) человек ликвидировано;
- танков – 8582 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 16736 (+14) ед;
- артиллерийских систем – 17614 (+42) ед;
- РСЗО – 1176 (+1) ед.;
- средства ПВО – 940 ед.;
- самолетов – 368 ед.;
- вертолетов – 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14471 (+18) ед;
- крылатые ракеты – 2557 (+1) ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подлодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23825 (+62) ед;
- специальная техника – 2977 (+10) ед.
Напомним, по данным Института изучения войны, по состоянию на утро 31 августа, на Купянском направлении оккупанты захватили Стельмаховку Сватовского района Луганской области. На Покровском направлении установили флаг в дачной зоне возле Карловки и продвинулись в пределах Новогродовки. Под Донецком захватчики продвинулись к северу от Константиновки и к юго-западу от Победы.
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