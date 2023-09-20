Білоцерковець про наміри Ради забрати"військовий" ПДФО у громад: результат буде сумний

"На сьогодні у Верховній раді запланований розгляд законопроектів, якими "військовий" ПДФО вже з 1 жовтня цього року хочуть забрати з місцевих бюджетів. За підрахунками, йдеться про 120 млрд грн до кінця 2024 року. Результат вилучення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів буде очікувано сумний: ні грошей, ні допомоги. Бо ці кошти просто розчиняться в державному бюджеті. Якщо влада забере "військовий ПДФО" громади вже не зможуть допомагати військовим, як раніше. У народних депутатів ще є можливість не допустити цього", - заявив Дмитро Білоцерковець.

Він зазначив, що підставою для змін оголошують збільшення фінансування сил оборони. Проте реальна причина, за його словами, - "політична спроба позбавлення коштів громад".

"Ми ж всі розуміємо: від того, що гроші витягнуть з однієї "кишені" та перекладуть в іншу, їх більше не стане. Бо гроші, отримані від "військового" ПДФО, громади і зараз здебільшого витрачають на безпеку і оборону. При цьому громада працює з військовими частинами напряму. Захисники самі відзначають, що знаходяться в конструктивному діалозі з місцевою владою, тоді як "в центрі" їх не завжди чують. Тому неофіційно вони зараз просять знайти шляхи, щоб ці кошти залишилися у громад", - зазначив він.

Зокрема, Київ передбачив можливість використати у вигляді субвенції з міського бюджету до 5 млрд грн на потреби військових. Понад 3,5 млрд грн виділила влада Києва на безпеку, оборону та забезпечення військових та їх родин від початку широкомасштабного вторгнення. З них:

понад 2 млрд грн пішло у вигляді субвенцій на зброю, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин міста, що виконують бойові завдання на передовій;

904 млн грн спрямовано на забезпечення квартирами захисників, їхніх сімей та ВПО:

555 млн грн - на виплату матеріальної допомоги захисникам та їхнім сім’ям.

Крім того, київська влада продовжує активно залучати допомогу від іноземних партнерів, бізнесу, благодійників та спонсорів, повідомив Білоцерковець.

Керівник фракції УДАРу також наголошує, що замість руйнування місцевого самоврядування нардепи можуть зробити добру справу.

"Щоб зробити допомогу захисникам з боку громад максимально ефективною, мер Києва Віталій Кличко ініціював утворення Координаційної ради за участі міських, селищних та сільських голів, представників Генштабу та Міністерства оборони. Нардепи ж можуть якнайшвидше ухвалити вже зареєстровані у ВР законопроекти №9559-д та 9560-1, які легалізують витрати громад на оборону та дозволять місцевій владі допомагати нашим військовим без абсурдної загрози кримінальної відповідальності", - пропонує Білоцерковець.