Белоцерковец о намерениях Рады забрать "военный" НДФЛ у общин: результат будет печальный

"На сегодня в Верховной раде запланировано рассмотрение законопроектов, которыми "военный" НДФЛ уже с 1 октября этого года хотят забрать из местных бюджетов. По подсчетам, речь идет о 120 млрд грн до конца 2024 года. Результат изъятия "военного" НДФЛ из местных бюджетов будет ожидаемо печальный: ни денег, ни помощи. Потому что эти деньги просто растворятся в государственном бюджете. Если власть заберет "военный НДФЛ", общины уже не смогут помогать военным, как раньше. У народных депутатов еще есть возможность не допустить этого", - заявил Дмитрий Белоцерковец.

Он отметил, что основанием для изменений объявляется увеличение финансирования сил обороны. Однако реальная причина, по его словам, - "политическая попытка лишения средств общин".

"Мы же все понимаем: от того, что деньги вытянут из одного "кармана" и переложат в другой, их больше не станет. Потому что деньги, полученные от "военного" НДФЛ, громады и сейчас в основном тратят на безопасность и оборону. При этом громада работает с военными частями напрямую. Защитники сами отмечают, что находятся в конструктивном диалоге с местной властью, в то время как «в центре» их не всегда слышат. Поэтому неофициально они сейчас просят найти пути, чтобы эти средства остались у общин", - отметил он.

В частности, Киев предусмотрел возможность использовать в виде субвенции из городского бюджета до 5 млрд. грн. на нужды военных. Более 3,5 млрд грн выделили власти Киева на безопасность, оборону и обеспечение военных и их семей с начала широкомасштабного вторжения. Из них:

более 2 млрд грн ушло в виде субвенций на оружие, дроны, технику и другие первоочередные нужды воинских частей города, выполняющих боевые задания на передовой;

904 млн грн направлено на обеспечение квартирами защитников, их семей и ВПЛ:

555 млн грн - на выплату материальной помощи защитникам и их семьям.

Кроме того, киевские власти продолжают активно привлекать помощь от иностранных партнеров, бизнеса, благотворителей и спонсоров, сообщил Белоцерковец.

Руководитель фракции УДАР также отмечает, что вместо разрушения местного самоуправления нардепы могут сделать доброе дело.

"Чтобы оказать помощь защитникам со стороны общин максимально эффективной, мэр Киева Виталий Кличко инициировал создание Координационного совета с участием городских, поселковых и сельских председателей, представителей Генштаба и Министерства обороны. Нардепы же могут как можно быстрее принять уже зарегистрированные в ВР законопроекты №9559-д и 9560 -1, которые легализуют расходы общин на оборону и позволят местным властям помогать нашим военным без абсурдной угрозы уголовной ответственности", - предлагает Белоцерковец.