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У Білоцерківському районі під Києвом завтра можливі вибухи: що відомо

Фото: у Білоцерківському районі під Києвом завтра можливі вибухи (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У п’ятницю, 23 вересня, мешканці Білоцерківського району можуть чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"До уваги жителів Білоцерківського району! 23 вересня впродовж дня на ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр" будуть проводитися технологічні роботи, що можуть супроводжуватися звуками вибухів", - йдеться в повідомленні.

Мешканців просять зберігати спокій.

Як повідомлялося, у четвер вранці, 22 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у районі центрального ринку. У Мелітополі ліквідували 6 російських військових.

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Киев