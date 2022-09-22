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В Белоцерковском районе под Киевом завтра возможны взрывы: что известно

Фото: в Белоцерковском районе под Киевом завтра возможны взрывы (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 23 сентября, жители Белоцерковского района могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевская областная военная администрация.

"Вниманию жителей Белоцерковского района! 23 сентября в течение дня на ОДО "Рокитнянский спецкарьер" будут проводиться технологические работы, которые могут сопровождаться звуками взрывов", - говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие.

Как сообщалось, в четверг утром, 22 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе центрального рынка. В Мелитополе ликвидировали 6 российских военных.

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Киев