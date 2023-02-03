Над Білоруссю підняли російську авіацію. Україну охопила повітряна тривога

Карта повітряних тривог станом на 10:35 виглядає так:

Активність авіації в Білорусі

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" окупанти на білоруській території підняли в небо:

літак далекого радіолокаційного виявлення та управління Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц"

винищувач МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

(оновлено 10:47) підняття ще одного МіГ-31К.

Важливо зазначити, що саме сьогодні в Києві запланований саміт Україна-ЄС, а тому наразі в столиці перебуває низка іноземних посадовців, а саме: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, а також більше десятка інших європейських посадовців.

Нагадаємо, вчора в Білорусі оголосили про завершення спільного льотно-тактичного навчання з російськими військовими, але в Генштабі попереджали, не дивлячись на заяви ворога, небезпека для України все одно залишається.

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