Білоруський КДБ й досі утримує у заручниках 15-річного брата адміна опозиційного тг-каналу

КДБ Білорусі, підконтрольний диктатору Олександру Лукашенку, з кінця січня й досі утримує у заручниках 15-річного брат адміна Співтовариства залізничників Білорусі і хоче засудити підлітка на термін від 3-х до 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Беларускі Гаюн".

Як пише "Гаюн", дитину відправили до СІЗО на мінській вулиці Володарського. Проти підлітка висунуто звинувачення у кримінальній справі з можливим терміном ув'язнення від 3 до 10 років.

"Протягом усього цього часу підліток зазнавав жорсткого тиску з боку силовиків, з нього вибивають свідчення. З 17 січня він перебував в ІТУ, потім - у спеціальному диспансері СК, відучора утримується в СІЗО. Адвокатів тривалий час не допускали до нього, батькам у зустрічі відмовляли", - уточнює моніторингова група.

За словами ініціативи "Гаюн", неповнолітнього підлітка утримують у заручниках лише за те, що він - рідний брат адміністратора опозиційного Telegram-каналу @belzhd_live.

Ініціатива закликає журналістів, правозахисників та громадських діячів розповісти про те, що відбувається.

"Якщо ви опинитеся в подібній ситуації, у жодному разі не піддавайтеся на обіцянки та вмовляння злочинців у погонах, не ведіть з ними переговори. З терористами переговори безглузді!", - підкреслюють @belzhd_live.

Моніторингова група нагадує, що саме канал @belzhd_live від початку війни уважно стежить і публікує інформацію про величезну кількість військових ешелонів окупаційних військ ЗС РФ, які прибувають до Білорусі.

"Ми впевнені, що, в тому числі, завдяки роботі @belzhd_live вдалося значно сповільнити і розголосити рух військових ешелонів ЗС РФ перед вторгненням в Україну в лютому 2022 року", - наголошує "Гаюн".