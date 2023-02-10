Белорусский КГБ до сих пор удерживает в заложниках 15-летнего брата админа оппозиционного тг-канала

КГБ Беларуси, подконтрольный диктатору Александру Лукашенко, с конца января и до сих пор удерживает в заложниках 15-летнего брата админа Сообщества железнодорожников Беларуси и хочет осудить подростка на срок от 3-х до 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Беларускі Гаюн".

Как пишет "Гаюн", ребенка отправили в СИЗО на минской улице Володарского. Подростку предъявлено обвинение по уголовному делу с возможным сроком заключения от 3 до 10 лет.

"В течение всего этого времени подросток испытывал жесткое давление со стороны силовиков, из него выбивают показания. С 17 января он находился в ИВС, затем - в специальном диспансере СК, со вчерашнего дня удерживается в СИЗО. Адвокатов длительное время не допускали к нему, родителям во встрече отказывали", - уточняет мониторинговая группа.

По словам инициативы "Гаюн", несовершеннолетнего подростка удерживают в заложниках только за то, что он - родной брат администратора оппозиционного Telegram-канала @belzhd_live.

Инициатива призывает журналистов, правозащитников и общественных деятелей рассказать о происходящем.

"Если вы окажетесь в подобной ситуации, ни в коем случае не поддавайтесь на обещания и увещевания преступников в погонах, не ведите с ними переговоры. С террористами переговоры бессмысленны!", - подчеркивают @belzhd_live.

Мониторинговая группа напоминает, что именно канал @belzhd_live с начала войны внимательно следит и публикует информацию об огромном количестве военных эшелонов оккупационных войск ВС РФ, прибывающих в Беларусь.

"Мы уверены, что, в том числе, благодаря работе @belzhd_live удалось значительно замедлить и сделать достоянием общественности движение военных эшелонов ВС РФ перед вторжением в Украину в феврале 2022 года", - замечает "Гаюн".