Белорусский КГБ до сих пор удерживает в заложниках 15-летнего брата админа оппозиционного тг-канала
КГБ Беларуси, подконтрольный диктатору Александру Лукашенко, с конца января и до сих пор удерживает в заложниках 15-летнего брата админа Сообщества железнодорожников Беларуси и хочет осудить подростка на срок от 3-х до 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
Как пишет "Гаюн", ребенка отправили в СИЗО на минской улице Володарского. Подростку предъявлено обвинение по уголовному делу с возможным сроком заключения от 3 до 10 лет.
"В течение всего этого времени подросток испытывал жесткое давление со стороны силовиков, из него выбивают показания. С 17 января он находился в ИВС, затем - в специальном диспансере СК, со вчерашнего дня удерживается в СИЗО. Адвокатов длительное время не допускали к нему, родителям во встрече отказывали", - уточняет мониторинговая группа.
По словам инициативы "Гаюн", несовершеннолетнего подростка удерживают в заложниках только за то, что он - родной брат администратора оппозиционного Telegram-канала @belzhd_live.
Инициатива призывает журналистов, правозащитников и общественных деятелей рассказать о происходящем.
"Если вы окажетесь в подобной ситуации, ни в коем случае не поддавайтесь на обещания и увещевания преступников в погонах, не ведите с ними переговоры. С террористами переговоры бессмысленны!", - подчеркивают @belzhd_live.
Мониторинговая группа напоминает, что именно канал @belzhd_live с начала войны внимательно следит и публикует информацию об огромном количестве военных эшелонов оккупационных войск ВС РФ, прибывающих в Беларусь.
"Мы уверены, что, в том числе, благодаря работе @belzhd_live удалось значительно замедлить и сделать достоянием общественности движение военных эшелонов ВС РФ перед вторжением в Украину в феврале 2022 года", - замечает "Гаюн".
В конце января РБК-Украина сообщало, что КГБ белорусского диктатора Александра Лукашенко задержал несовершеннолетнего подростка - родного брата администратора @belzhd_live. При этом на парня сфабриковано уголовное дело по ст. 208 ч. 2 УК Республики Беларусь (вымогательство).
"У вас наверняка уже появился вопрос: "Зачем?" А потому, что путем давления на близкого родственника лукашисты давят на @belzhd_live. Они требуют удалить Telegram-канал и прекратить деятельность", - уточняет "Гаюн".
Сегодня мы писали, что в Беларуси вынесли приговор трем "рельсовым партизанам". Двое из них приговорены к 22 годам лишения свободы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.