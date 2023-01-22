Білоруський КДБ взяв у заручники 15-річного брата адміна опозиційного Telegram-каналу

Стало відомо, що КДБ білоруського диктатора Олександра Лукашенка затримав та утримує у заручниках неповнолітнього підлітка - рідного брата адміністратора @belzhd_live.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Беларускі Гаюн.

Як зазначає Гаюн, 15-річного брата адміна Співтовариства залізничників Білорусі затримав КДБ. Хлопця три доби утримували в ізоляторі внутрішнього утримування на Окрестіно, не допускаючи до нього ні батьків, ні адвоката. Згодом його перевели до психіатричної лікарні

"Ми не знаємо, що робили з дитиною весь цей час, у п'ятницю його звільнили з-під варти та направили до Республіканського науково-практичного центру психічного здоров'я (Новинки)", - пише @belzhd_live.

При цьому на підлітка сфабриковано кримінальну справу за ст. 208 ч. 2 КК Республіки Білорусь (здирництво).

"У вас напевно вже постало питання: "Навіщо?" А тому, що шляхом тиску на близького родича лукашисти тиснуть на @belzhd_live. Вони вимагають видалити Telegram-канал та припинити діяльність", - уточнює Гаюн.

І нагадує, що саме телеграм-канал @belzhd_live від початку війни уважно стежить та публікує інформацію про величезну кількість військових ешелонів окупаційних військ ЗС РФ, які прибувають до Білорусі.

"Ця інформація дуже заважає планам Путіна та Лукашенка - і це не перебільшення. Ми впевнені, що, в тому числі завдяки роботі @belzhd_live, вдалося значно сповільнити і розголосити рух військових ешелонів ЗС РФ перед вторгненням в Україну в лютому 2022 року", - констатує Гаюн.

За словами учасників каналу, ось реальність, з якою стикаються білоруси щодня.

"І це прямий доказ того, що режим Лукашенка де-факто терористичний. А білоруси, яких затримують із політичних причин чи за підтримку України, опиняються у заручниках у прямому розумінні", - засвідчує Гаюн.