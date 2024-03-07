Білоруські військові допомагають російській армії з логістикою, - ЦНС

Зазначається, що російська армія перебуває на території Білорусі для підтримки режиму диктатора Олександра Лукашенка.

За інформацією місцевих, представники місцевих сил спеціальних операцій забезпечують охорону військових частин ЗС РФ, які там перебувають.

"Водночас білоруські частини забезпечують росіян логістикою, тобто фактично займаються доставкою", - додали в ЦНС.

Допомога Білорусі для РФ

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у широкомасштабній війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі.

Також у травні 2023 року міністри оборони Росії та Білорусі домовилися про розташування тактичної ядерної зброї на території Білорусі. При цьому Олександр Лукашенко тоді заявляв, що тактична ядерна зброя Москви, нібито "ніколи не буде використана".

Також представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося цілком залучити білоруську армії до війни проти України. Але українські військові відстежують це.