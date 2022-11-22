UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білоруські прикордонники намагаються перехоплювати українські дрони, - Держприкордонслужба

Фото: білоруські прикордонники намагаються перехоплювати українські дрони (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Константин Широкун

Прикордонники Білорусі періодично намагаються глушити українські безпілотники, які Держприкордонслужба використовує для нагляду за територією.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Білорусь активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити нам можливість спостереження за лінією кордону. І неодноразово вони намагалися перехопити керування дронами та затягнути їх на свою територію. Цього вдавалося уникнути нашим операторам", – зазначив Демченко.

За його словами, українські прикордонники використовують безпілотники, щоб відслідковувати ситуацію щодо лінії кордону та прикордонної території.

Спікер ДПСУ також заявив, що ЗСУ продовжують зводити зміцнення лінією кордону з Білоруссю, знищують під'їзні шляхи, особливо небезпечні ділянки – мінують. Українські військові на українсько-білоруському кордоні готові до будь-якого розвитку ситуації, але наразі провокацій з білоруського боку не фіксуються.

Раніше ми писали, що міністерство внутрішніх справ Білорусі вирішило "зміцнити" білоруські позиції на кордоні з Україною особовим складом та готує білоруських міліціонерів до прикордонної служби.

У той же час РБК-Україна повідомляло, що в Любешівській громаді Волинської області українцям заборонили наближатися до кордону з Білоруссю ближче ніж на 2 кілометри у зв'язку з облаштуванням мінно-вибухових огорож, які встановили українські військові для того, щоб убезпечити кордон із Білоруссю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная службаБілоруськордон з БілоруссюВторгнення Росії до України