Білоруські прикордонники намагаються перехоплювати українські дрони, - Держприкордонслужба

Прикордонники Білорусі періодично намагаються глушити українські безпілотники, які Держприкордонслужба використовує для нагляду за територією.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"Білорусь активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити нам можливість спостереження за лінією кордону. І неодноразово вони намагалися перехопити керування дронами та затягнути їх на свою територію. Цього вдавалося уникнути нашим операторам", – зазначив Демченко.
За його словами, українські прикордонники використовують безпілотники, щоб відслідковувати ситуацію щодо лінії кордону та прикордонної території.
Спікер ДПСУ також заявив, що ЗСУ продовжують зводити зміцнення лінією кордону з Білоруссю, знищують під'їзні шляхи, особливо небезпечні ділянки – мінують. Українські військові на українсько-білоруському кордоні готові до будь-якого розвитку ситуації, але наразі провокацій з білоруського боку не фіксуються.
Раніше ми писали, що міністерство внутрішніх справ Білорусі вирішило "зміцнити" білоруські позиції на кордоні з Україною особовим складом та готує білоруських міліціонерів до прикордонної служби.
У той же час РБК-Україна повідомляло, що в Любешівській громаді Волинської області українцям заборонили наближатися до кордону з Білоруссю ближче ніж на 2 кілометри у зв'язку з облаштуванням мінно-вибухових огорож, які встановили українські військові для того, щоб убезпечити кордон із Білоруссю.
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