Білоруські хакери атакували український держсектор: попередження Держспецзв'язку

Нещодавні хакерські атаки на Україну

Нагадаємо, напередодні російські хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot. Кіберзловмисники атакували низку українських Telegram-каналів.

Крім того, хакери РФ активізували атаки на телефони українських військових. Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися.

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