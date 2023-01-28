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Белоруска Соболенко выиграла Australian Open-2023

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Мельбурн, Суббота 28 января 2023 13:19
Белоруска Соболенко выиграла Australian Open-2023 Фото: Елена Рыбакина и Арина Соболенко перед финалом (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой белорусской теннисистки Арины Соболенко завершился Открытый чемпионат Австралии. В финале она одолела Елену Рыбакину в трех сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open-2023, финал, женщины

Рыбакина – Соболенко – 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)

Дебют лучше удался Рыбакиной. С брейком она к середине стартовой партии уже уверенно повела (3:1). Соболенко, однако, не сдалась и продолжила сопротивление представительнице Казахстана. В восьмом гейме ей даже удалось взять подачу уроженки Москвы, но та сразу ответила обратным брейком и закрыла сет.

А вот вторая партия прошла по зеркальному сценарию. С брейком белорусская теннисистка создала гандикап (4:1) и взяла матч под полный контроль. Соболенко сосредоточилась на собственных подачах и хладнокровно довела сет до своей победы.

Решающая партия получилась сверхконкурентной. Рыбакина и Соболенко набирали пункты на своих подачах и пытались сражаться до последнего на "чужих". В седьмом гейме белоруска "перекусила" казашку и с третьей попытки реализовала брейк-пойнт.

Кульминация наступила в десятом гейме. На подаче Соболенко она дважды неудачно подала на матч, а Рыбакина в ответ не смогла реализовать брейк-пойнт. Белорусская теннисистка получила еще один шанс завершить матч, но не использовала его. Победным в итоге стал четвертый матч-пойнт.

Для Арины Соболенко триумф в Мельбурне стал первым на турнирах "Большого шлема". До сих пор 24-летняя белоруска побеждала на мэйджорах только в парном разряде (US Open-2019, Australian Open-2021). В феврале 2021 года она была первой ракеткой мира.

К слову, украинка Костюк проиграла полуфинал Australian Open в парном разряде.

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