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Білоруська компанія постачала в Україну добрива, незважаючи на санкції, - "Радіо Свобода"

Ілюстративне фото: "Гродно Азот" постачав добрива в Україну (instagram.com/grodnenskiikhimik)
Автор: Іван Носальський

Білоруський виробник мінеральних добрив "Гродно Азот" постачав в Україну свою продукцію. Її доставляли через Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

У розпорядженні видання опинилась постанова Шевченківського райсуду Києва, згідно з якою слідчі викрили схему поставок в Україну добрив з Білорусі. Такі постачання організувала українська компанія "Оскар Оптима".

У постанові суду стверджується, що "Гродно Азот" відправляв свою продукцію до порту міста Ростов, звідки її транспортували до порту міста Бургас у Болгарії. Після цього добрива доставляли в порт болгарського міста Русе, що на Дунаї. Звідти продукцію транспортували до Ізмаїлу.

На митниці добрива оформляли на підставі підроблених сертифікатів щодо походження з Туркменістану. Але в цій країні взагалі не виробляють такого виду добрив.

Як з'ясувало "Радіо Свобода", постачання проводилися через компанію Agro chain general trading LLC, яка була зареєстрована в ОАЕ. Її керівниками є громадяни Туреччини.

Зокрема, у телефоні одного зі співробітників "Оскар Оптима" виявили листування з керівниками Agro chain general trading LLC. За допомогою цього вдалося встановити, що добрива насправді постачає "Гродно Азот".

Варто зауважити, що Україна ввела санкції проти "Гродно Азоту" після того, як Білорусь підтримала повномасштабне вторгнення росіян. При цьому санкції ЄС проти такої компанії діють ще з 2021 року.

Санкції проти Білорусі

Нагадаємо, ще в червні Євросоюз запровадив проти Білорусі низку санкцій. Такі обмеження вже діяли стосовно Росії.

Зокрема, санкції торкнулися заборони на експорт товарів та технологій подвійного призначення. Також продовжено обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу Білорусі.

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БілорусьСанкції проти РосіїДобрива