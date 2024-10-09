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Белорусская компания поставляла в Украину удобрения, несмотря на санкции, - "Радио Свобода"

Иллюстративное фото: "Гродно Азот" поставлял удобрения в Украину (instagram.com/grodnenskiikhimik)
Автор: Иван Носальский

Белорусский производитель минеральных удобрений "Гродно Азот" поставлял в Украину свою продукцию. Ее доставляли через Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

В распоряжении у издания оказалось постановление Шевченковского райсуда Киева, согласно которому следователи разоблачили схему поставок в Украину удобрений из Беларуси. Такие поставки организовала украинская компания "Оскар Оптима". 

В постановлении суда утверждается, что "Гродно Азот" отправлял свою продукцию в порт города Ростов, откуда ее транспортировали в порт города Бургас в Болгарии. После этого удобрения доставляли в порт болгарского города Русе, который находится на Дунае. Оттуда продукцию транспортировали в Измаил. 

На таможне удобрения оформляли на основании поддельных сертификатов о происхождении из Туркменистана. Но в этой стране вообще не производят такой вид удобрений. 

Как выяснило "Радио Свобода", поставки проводились через компанию Agro chain general trading LLC, которая была зарегистрирована в ОАЭ. Ее руководителями являются граждане Турции. 

В частности, в телефоне одного из сотрудников "Оскар Оптима" обнаружили переписку с руководителями Agro chain general trading LLC. При помощи этого удалось установить, что удобрения на самом деле поставляет "Гродно Азот". 

Стоит заметить, что Украина ввела санкции против "Гродно Азот" после того, как Беларусь поддержала полномасштабное вторжение россиян. При этом санкции ЕС против такой компании действуют еще с 2021 года. 

Санкции против Беларуси

Напомним, еще в июне Евросоюз ввел против Беларуси ряд санкций. Такие ограничения уже действовали по отношению к России.

В частности, санкции консулись запрета на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Также были продлены ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать увеличению промышленного потенциала Беларуси.

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