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Білорусів нібито помітили в окупованій Кирилівці. ЗСУ перевіряють інформацію

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Кирилівка, Четвер 26 січня 2023 18:02
Білорусів нібито помітили в окупованій Кирилівці. ЗСУ перевіряють інформацію Фото: начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін (armyinform com ua)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 26 січня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що до окупованої Кирилівки (Запорізька область) нібито прибули білоруські військові. У Збройних силах України наразі перевіряють цю інформацію.

Про це РБК-Україна розповів начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін.

"Конкретної інформації щодо переміщення регулярних військових частин Збройних сил Білорусі до окупованої Кирилівки у нас немає. Ми перевіряємо її", - заявив Єрін.

За його словами, це можуть бути колишні білоруські військові або білоруси, які отримали паспорти РФ та були призвані до російської армії.

"Але ще раз додам, перевіреної інформації щодо цього ми не маємо", - додав Єрін.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров сьогодні заявив, що в окуповану Кирилівку заїхали білоруські військові. За його словами, місцеві мешканці побачили нашивки Вітебської частини на формі окупантів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що громадяни Білорусі насправді не хочуть нападати на українців. Однак, якщо це дійсно трапиться - Україна буде боротись.

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