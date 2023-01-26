Білорусів нібито помітили в окупованій Кирилівці. ЗСУ перевіряють інформацію

У четвер, 26 січня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що до окупованої Кирилівки (Запорізька область) нібито прибули білоруські військові. У Збройних силах України наразі перевіряють цю інформацію.

"Конкретної інформації щодо переміщення регулярних військових частин Збройних сил Білорусі до окупованої Кирилівки у нас немає. Ми перевіряємо її", - заявив Єрін.

За його словами, це можуть бути колишні білоруські військові або білоруси, які отримали паспорти РФ та були призвані до російської армії.

"Але ще раз додам, перевіреної інформації щодо цього ми не маємо", - додав Єрін.