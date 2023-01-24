Зеленський про загрозу з Білорусі: з цього напрямку успіху у них не буде

Громадяни Білорусі насправді не хочуть нападати на українців. Однак, якщо це дійсно трапиться - Україна буде боротись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній прес-конференції з фінським колегою Саулі Нііністьо.

За словами Зеленського, він впевнений, що більшість населення Білорусі не хочуть воювати з українцями й тому не будуть нападати.

"Що стосується російських військ, які можуть опинитися на території будь-якої держави, бо вони вважають, що у них "військовий шенген", тому це все залежить, мені здається, від поваги населення будь-якої держави до своєї держави, а також поваги керівництва тієї чи іншої держави, яка може допустити або не пускати озброєних людей на свою територію", - сказав він.

Президент заявив, що основною задачею українців є підготовка до всіх можливих викликів. Він також звернувся до партнерів з нагадуванням, що Україні необхідно озброєння.

"Це не просто, потребуємо допомоги партнерів, бо територія у нас дуже велика, тому маємо обмеження за кількістю амуніції. Я вважаю, що з цього напрямку успіху у них не буде, якщо він (наступ - ред.) і буде гіпотетично", - підкреслив Зеленський.