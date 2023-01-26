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Белорусов якобы заметили в оккупированной Кирилловке. ВСУ проверяют информацию

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Кирилловка, Четверг 26 января 2023 18:02
Белорусов якобы заметили в оккупированной Кирилловке. ВСУ проверяют информацию Фото: начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин (armyinform com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 26 января, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированную Кирилловку (Запорожская область) якобы прибыли белорусские военные. В Вооруженных силах Украины проверяют эту информацию.

Об этом РБК-Украина рассказал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

"Конкретной информации о перемещении регулярных воинских частей Вооруженных сил Беларуси в оккупированную Кирилловку у нас нет. Мы проверяем ее", - заявил Ерин.

По его словам, это могут быть бывшие белорусские военные или белорусы, которые получили паспорта РФ и были призваны в российскую армию.

"Но еще раз добавлю, проверенной информации по этому поводу у нас нет", - добавил Ерин.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сегодня заявил, что в оккупированную Кирилловку въехали белорусские военные. По его словам, местные жители увидели нашивки витебской части на форме кафиров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что граждане Беларуси на самом деле не хотят нападать на украинцев. Однако если это действительно случится - Украина будет бороться.

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