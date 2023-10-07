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У Білорусі знову перевіряють війська. ЗСУ посилюють захист кордонів

Фото: командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі знову перевіряють готовність своїх військ. Тому українські захисники посилили охорону на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва в Telegram.

Як зазначив командувач, у Білорусі розпочали черговий етап перевірки бойової готовності їхньої армії. У зв'язку з цим українські прикордонники посилили спостереження.

"Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань", - заявив Наєв.

Він додав, що у випадку загрози Генштаб ЗСУ перекине сили та засоби на відповідні ділянки.

 

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка. 

Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю, а також на білоруських полігонах розміщуються російські війська. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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