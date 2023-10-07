У Білорусі знову перевіряють війська. ЗСУ посилюють захист кордонів

Як зазначив командувач, у Білорусі розпочали черговий етап перевірки бойової готовності їхньої армії. У зв'язку з цим українські прикордонники посилили спостереження.

"Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань", - заявив Наєв.

Він додав, що у випадку загрози Генштаб ЗСУ перекине сили та засоби на відповідні ділянки.

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю, а також на білоруських полігонах розміщуються російські війська. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.