В Беларуси нашли "применение" наемникам "Вагнера", отказавшимся воевать в Украине

Наемники ЧВК "Вагнера", которые отказались подписать контракт с Минобороны РФ и продолжить воевать в Украине, станут частью ЧВК ""ГардСервис" в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис", - говорится в сообщении.

Наемники "ГардСервиса" постоянно тренируется в Мариной Горке Минской области на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо".

"Основная задача ЧВК - привлечение их для противодействия оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Александра Лукашенко", - добавили в Центре.

Напомним, что "ГардСервис" создана специальным указом главы белорусского режима Александра Лукашенко в 2019 году. Она постоянно сотрудничает с наемниками из ЧВК "Вагнера".

ЧВК "Вагнера"

Наемники ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси после неудавшегося бунта ее основателя Евгения Пригожина, который во время рейда по России со своими "солдатами" не дошел до Москвы 200 км.

При этом глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что якобы договорился с Пригожиным о прекращении бунта. Тогда в Кремле заявили, что глава боевиков "уйдет в Беларусь" вместе с частью "вагнеровцев", а остальные могут подписать контракты с МО РФ, но нашлись и те, кто ослушался приказа Шойгу, оставшись в Беларуси. А с самого Пригожина при выполнении этого условия будут сняты все обвинения, как, собственно и произошло.

При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал с 25 июня ликвидировать "вагнеровцев", оставшихся воевать на территории Украины.