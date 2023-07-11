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У Білорусі зібралися використовувати "вагнерівців" для навчання своїх солдатів

Фото: у Білорусі зібралися використовувати "вагнерівців" для навчання своїх солдатів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Білорусі хоче, щоб найманці приватної військової компанії "Вагнера", яких розмістять у країні, навчали білоруських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Білорусі в Telegram.

"Після прибуття представників ПВК "Вагнера" та їх розосередження на полігонах для проведення занять та взаємного обміну досвідом, особливу увагу планується приділити прийомам та способам ведення бойових дій Збройними силами Республіки Білорусь", - сказано у повідомленні відомства.

Водночас там нагадали, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко нещодавно підтримав таку ідею навчання білоруських солдатів.

"Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінно. Оце нам від вагнерівців треба взяти", - заявляв диктатор 27 червня.

"Вагнерівці" в Білорусі

Нагадаємо, наприкінці червня бойовики ПВК "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожиним здійснили спробу державного перевороту в Росії. Їхній заколот тривав один день і завершився переговорами між Пригожиним та Лукашенком.

Після цього у Кремлі дозволили "вагнерівцям" "піти до Білорусі". Останні кілька тижнів у ЗМІ з'являлася інформація про те, що найманці вже перебувають на території РБ, але її спростовували.

Також у мережі публікували супутникові знімки, на яких можна побачити, що Білорусь проводить ремонт на своїй військовій базі у Могильовській області. Там можуть розмістити "вагнерівців".

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