В Беларуси собрались использовать "вагнеровцев" для обучения своих солдат

"По прибытии представителей ЧВК "Вагнера" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными силами Республики Беларусь", - сказано в сообщении ведомства.

При этом там напомнили, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко недавно поддержал такую идею обучения белорусских солдат.

"Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - заявлял диктатор 27 июня.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, в конце июня боевики ЧВК “Вагнера” во главе с Евгением Пригожиным совершили попытку государственного переворота в России. Их мятеж продлился один день и завершился переговорами между Пригожиным и Лукашенко.

После этого в Кремле разрешили "вагнеровцам" "уйти в Беларусь". Последние несколько недель в СМИ появлялась информация о том, что наемники уже находятся на территории РБ, но ее опровергали.

Также в сети публиковали спутниковые снимки, на которых можно заметить, что Беларусь проводит ремонт на своей военной базе в Могилевской области. Там могут разместить "вагнеровцев".