У Білорусі заявили про спробу "нападу" на військових, які охороняють кордон

У Міністерстві оборони Білорусі заявили про спробу "нападу" на військових, які охороняють держкордон. Це нібито скоїв водій вантажівки із застосуванням вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РБ.

"Учора ввечері на ділянці автодороги М-5 водієм великовантажного автомобіля було здійснено спробу нападу із застосуванням вибухового пристрою, виготовленого з піротехнічних засобів, на групу військовослужбовців, які беруть участь у посиленні ділянок Державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що після нападу водій спробував втекти, але його нібито затримали.

"Діями, здійсненими військовослужбовцями, автомобіль було блоковано, а 51-річного водія затримано та передано співробітникам правоохоронних органів", - заявляють в Міноборони РБ.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про загрозу "диверсантів" на кордоні та про можливе загострення ситуації.

Також стало відомо, що в прикордонних з Україною населених пунктах Білорусі масово встановлюють систему запуску сирен.

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