В Беларуси заявили о попытке "нападения" на военных, охраняющих границу

В Министерстве обороны Беларуси заявили о попытке "нападения" на военных, охраняющих госграницу. Это якобы совершил водитель грузовика с применением взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Вчера вечером на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была предпринята попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, участвующих в усилении участков Государственной границы", - говорится в сообщении.

Указано, что после нападения водитель попытался скрыться, но его якобы задержали.

"Действиями, совершенными военнослужащими, автомобиль был блокирован, а 51-летний водитель задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов", - заявляют в Минобороны РБ.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял об угрозе "диверсантов" на границе и о возможном обострении ситуации.

Также стало известно, что в приграничных с Украиной населенных пунктах Беларуси массово устанавливают систему запуска сирен.

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