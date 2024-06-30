У Білорусі заявили, що навчились користуватися "ядеркою", і назвали умову її застосування

"Один з останніх аргументів і тез, які виступають як стримувальний фактор, - це повернення на територію нашої країни нестратегічної ядерної зброї. Ми навчилися поводитися з цією зброєю. Ми вміємо впевнено її застосовувати. Ми здатні це робити. І можете не сумніватися: ми це зробимо, якщо суверенітету і незалежності нашої країни буде створено загрозу", - сказав Муравейко.

Водночас начальник білоруського Генштабу звинуватив Польщу у нібито перешкоджанні вступу Білорусі до Шанхайської організації співпраці, а також назвав "лякалкою" те, що Росія загрожує країнам Балтії та Польщі.