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У Білорусі заявили про "перехоплення" безпілотника ЗСУ на кордоні з Україною

Фото: у Білорусі заявили про "перехоплення" безпілотника ЗСУ на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі заявили, що 2 листопада в Гомельській області прикордонники "примусово посадили" український БПЛА, який нібито вів розвідку біля кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прикордонного комітету Білорусі.

"Білоруське прикордонне вбрання під час несення служби помітив квадрокоптер, що прямує з української сторони на територію Республіки Білорусь. Вжитими заходами дрон вдалося примусово посадити", - йдеться у повідомленні відомства.

Там також стверджують, що проаналізували дані картки пам'яті літального апарату.

"Вміст виявлених фото та відеоматеріалів свідчить, що дрон був обладнаний системою інфрачервоного бачення, застосовувався для тренувань переміщення та скидання вибухових пристроїв, а також ведення розвідки та зйомки технічних засобів охорони кордону на території Республіки Білорусь", - заявили у прикордонному комітеті РБ.

Нагадаємо, Росія продовжує перекидати своїх військових до Білорусі та проводити заходи щодо підготовки спільних Збройних сил.

За оцінкою Генштабу ЗСУ, російські війська можуть сформувати угруповання для настання з боку Білорусі не раніше ніж через 2-3 місяці. Тому найближчими тижнями цього не очікується.

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