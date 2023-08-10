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У Білорусі заявили про "атаки" дронів, що почастішали за останні два тижні

Фото: у Білорусі заявили про "атаки" дронів, що почастішали за останні два тижні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Білорусі поскаржилися на "атаки" дронів і спроби "прориву" на об'єкти, що охороняються, в останні два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

"За минулі два тижні військовослужбовцями Збройних Сил припинено спроби проникнення на території і об'єкти, що охороняються", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як уточнили у Міноборони Білорусі, затриманих передано органам охорони правопорядку.

"Також затримано оператора БПЛА, який здійснив спробу запуску літального апарату над територією однієї з військових частин", - зазначають у відомстві.

Білоруські військові стверджують, що засоби РЕБ припинили відразу "кілька спроб польотів літальних апаратів над територією, що охороняється".

Як повідомлялося, 10 серпня в Білорусі сталася пожежа на Мозирському нафтопереробному заводі (НПЗ). Вона сталася буквально через тиждень після того, як Служба безпеки України попереджала про теракт, що готується на Мозирському НПЗ.

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Білорусьдрони