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У Білорусі завтра почнуть вчити громадян, що робити під час повітряної тривоги

Фото: у Білорусі завтра почнуть вчити громадян, що робити під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Білорусі з понеділка, 26 лютого, почнуться специальні навчання для громадян. Їм будуть пояснювати, як діяти у випадку повітряної тривоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на МНС Білорусі.

За даними відомства, з 27 лютого по 24 березня у Білорусі пройде спеціальна акція. Вона складатиметься з двох етапів.

Так, в період з 27 лютого до 10 березня буде проведено навчальні заходи з дітьми, батьками та педагогами. А з 14 до 18 березня будуть навчати мешканців гуртожитків, трудові колективи, а також відвідувачів місць масового перебування людей.

Окрім цього білорусам по телебаченню та радіо будуть показувати спеціальні відеоролики, які спрямовані краще пояснити, як діяти під час повітряної тривоги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на військовому аеродромі "Мачулищі", що знаходиться поблизу Мінська, сталося декілька вибухів.

Раніше ми писали, що в Білорусі розпочалися навчання прикордонників. Вони триватимуть два тижні. Планується, що прикордонники виловлюватимуть "партизан" та "диверсантів".

Також у Білорусі заявили про перехід до "адекватного реагування" та "максимально стриманої реакції" на нібито провокації на кордоні з Україною.

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