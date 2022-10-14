У Білорусі запровадили режим "контртерористичної операції"

Режим "контртерористичної операції" введено у Білорусі через нібито загрозу з боку сусідніх країн.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия", про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
За його словами, рішення було прийнято через дані про плани деяких держав, що надійшли.
"Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі", - заявив він.
Білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.
Лукашенко ухвалив принципове рішення провести у Білорусі мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.
Нагадаємо, у МВС України запевнили, що у разі вторгнення чи прориву з півночі російські окупанти отримають відсіч безпосередньо на кордоні України з Білоруссю. При цьому як оборонний захід ЗСУ замінювали прилеглу до кордону територію.
Раніше повідомлялося, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.
Крім того, Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України.
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