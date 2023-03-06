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У Білорусі заочно засудили Тихановську до 15 років за ґратами

Фото: екс-кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Суд у Мінську заочно засудив екс-кандидата у президенти Білорусі Світлану Тихановську. Їй призначили 15 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Тихановську визнали винною у "змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом".

Також опозиційного лідера Білорусі звинуватили у "створенні екстремістського формування та керівництві ним, публічних закликах до захоплення влади та діях, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі".

Крім того, білоруський режим засудив опозиційного політика, екс-дипломата Павла Латушко. Йому заочно призначили 18 років суворого режиму у виправній колонії.

Нагадаємо, Світлана Тихановська у 2020 році брала участь у президентських виборах у Білорусі після того, як її чоловіка не допустила ЦВК. Пізніше Сергія Тихановського затримали та кинули до в'язниці.

За даними білоруської ЦВК, Тихановська посіла друге місце та отримала 10% голосів. Проте опозиціонери вважають, що за неї проголосували 70-80% виборців.

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БілорусьСвітлана Тіхановська