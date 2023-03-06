В Беларуси заочно приговорили Тихановскую к 15 годам колонии

Тихановскую признали виновной в "заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

Также оппозиционного лидера Беларуси обвинили в "создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти и действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси".

Кроме того, белорусский режим осудил оппозиционного политика, экс-дипломата Павла Латушко. Ему заочно назначили 18 лет строгого режима в исправительной колонии.

Напомним, Светлана Тихановская в 2020 году принимала участие в президентских выборах в Беларуси после того, как ее мужа не допустила ЦИК. Позже Сергея Тихановского задержали и бросили в тюрьму.

По данным белорусской ЦИК, Тихановская заняла второе место и получила 10% голосов. Однако оппозиционеры считают, что за нее проголосовали 70-80% избирателей.

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