У Білорусі загорівся Мінський автомобільний завод

У Білорусі сьогодні, 27 березня, розпочалася пожежа на Мінському автомобільному заводі. Над територією підприємства видніється дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Представники режиму диктатора Олександра Лукашенка поки що ніяк не відреагували на інцидент.

За його даними, приблизно о 19:15 в районі заводу нібито пролунали кілька вибухів. Після цього почалася пожежа.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що наприкінці січня в Білорусі спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів.

Також ми писали, що в Росії під Москвою почалася пожежа на металургійному заводі "Фрегат".

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