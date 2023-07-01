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У Білорусі заборонили роботу ЗМІ "недружніх" країн

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, яким забороняє в країні діяльність ЗМІ з інших країн у разі так званих "недружніх" дій цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Лукашенко.

"Законом передбачається можливість введення заборони на діяльність іноземних ЗМІ на території Республіки Білорусь у разі прояву іноземними державами недружніх дій щодо білоруських ЗМІ", - сказано у повідомленні.

Також закон збільшує перелік підстав, за якими можна анулювати свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмеження доступу до інтернет-ресурсу, мережевого видання, новинного агрегатора.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження на ввезення та розповсюдження видавничої продукції з Росії, Білорусі з тимчасово окупованої території України.

Зазначимо, що Верховна рада підтримала законопроєкт щодо заборони російської музики в громадських місцях та медіа, а також заборонила імпорт й розповсюдження книг з Росії та Білорусі ще 19 червня 2022 року.

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