У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття дрона РФ

"Сьогодні вночі (на 29 серпня, - ред) під час чергової атаки РФ по Україні один із "Шахедів" знову залетів на територію Білорусі, в Єльському районі. Це сталося о 03:30", - йдеться у повідомленні.

За даними моніторингової групи, після заходу "Шахеда" в повітряний простір Білорусі "винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником", а в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області "чули не менше двох вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі" .

"Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль в небі - російський дрон-камікадзе типу "Шахед", - констатував "Гаюн".