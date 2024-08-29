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В Беларуси впервые применили авиацию для сбития дрона РФ

Фото: в Беларуси впервые применили авиацию для сбития дрона РФ во время атаки по Украине 29 августа (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларуси впервые применили авиацию для сбития российского "Шахеда". Он в очередной раз залетел на территорию страны во время атаки РФ по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Сегодня ночью во время очередной атаки РФ по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси, в Ельском районе. Это произошло в 03:30", - говорится в сообщении. 

По данным мониторинговой группы, после захода "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси "истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем", а в районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области "слышали не менее двух взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе". 

"Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе - российский дрон-камикадзе типа "Шахед", - констатировал "Гаюн".

Обстрелы РФ по Украине и залеты дронов в Беларусь

Российские войска постоянно атакуют Украину, применяя как дроны, так и ракеты. Причем, в последнее время стало не редкостью, что российские "Шахеды" залетают на территорию Беларуси во время обстрелов по Украине.

Впервые подобный случай произошел 12 июля, потом - 13, 16 и 31 июля. В общей сложности, как ранее подсчитал "Гаюн", минимум девять "Шахедов" залетали в Беларусь за июль. До этого белорусские военные только поднимали авиацию в небо в таких случаях, но не применяли ее.

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