В Беларуси впервые применили авиацию для сбития дрона РФ

"Сегодня ночью во время очередной атаки РФ по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси, в Ельском районе. Это произошло в 03:30", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, после захода "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси "истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем", а в районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области "слышали не менее двух взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе".

"Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе - российский дрон-камикадзе типа "Шахед", - констатировал "Гаюн".