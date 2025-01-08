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У Білорусі визнали "екстремістським" Telegram-канал "Труха"

Фото: у Білорусі визнали "екстремістським" Telegram-канал "Труха" (GettyImages)
Автор: Сергій Новіков

У Білорусі визнали "екстремістським" український Telegram-канал "Труха". Загалом до списку "екстремістських" суд Гостомеля включив 50 каналів "Трухи" на всіх платформах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, це пов'язано з "публікацією свідомо неправдивих відомостей про Білорусь, участю в деструктивній пропаганді та інформаційних вкиданнях".

"Справжнє "визнання" від поплічників Росії. Значить все робимо правильно, працюємо далі", - прокоментували рішення суду в Білорусі представники "Трухи".

Як відомо, основний канал "Трухи" в Telegram наразі має 2,6 мільйона підписників. Найбільший приріст аудиторії відбувся після початку повномасштабного вторгнення Росії. 

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