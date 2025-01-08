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В Беларуси признали "экстремистским" Telegram-канал "Труха"

Фото: в Беларуси признали "экстремистским" Telegram-канал "Труха" (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В Беларуси признали "экстремистским" украинский Telegram-канал "Труха". Всего в список "экстремистских" суд Гостомеля включил 50 каналов "Трухи" на всех платформах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.

Как сообщают местные СМИ, это связано с "публикацией заведомо ложных сведений о Беларуси, участием в деструктивной пропаганде и информационных вбросах".

"Настоящее "признание" от приспешников России. Значит все делаем правильно, работаем дальше", - прокомментировали решение суда в Беларуси представители "Трухи".

Как известно, основной канал "Трухи" в Telegram сейчас имеет 2,6 миллиона подписчиков. Наибольший прирост аудитории произошел после начала полномасштабного вторжения России.

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