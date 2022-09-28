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У Білорусі вирішили раптово перевірити авіабазу під Мінськом

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Мачулищі, Середа 28 вересня 2022 14:13
У Білорусі вирішили раптово перевірити авіабазу під Мінськом Фото: у Білорусі почалася раптова перевірка на авіабазі під Мінськом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі вирішили організувати раптову перевірку військової частини під Мінськом. Там знаходиться авіаційна база та один із найбільших військових аеродромів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

Йдеться про військову частину №06752, яка розташована в Мачулищах, приблизно за 12 кілометрів від Мінська. Перевірка бойової та мобілізаційної готовності триватиме протягом місяця.

"Під час перевірки будуть відпрацьовуватися низка питань, основними з яких стануть заклик та відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєздатності", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що на базі в Мачулищах знаходиться аеродром класу "Б". Він може приймати військові та цивільні літаки. Там базуються бойові гелікоптери Мі-8 та Мі-24.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на аеродромі у Мачулищах фіксували присутність російської техніки. Зокрема, на авіабазі помітили два Іл-76 та літак ДРЛО А-50.

Також у липні туди прилетів найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак Ан-22 "Антей" ВКС Росії.

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