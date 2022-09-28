В Беларуси решили внезапно проверить авиабазу под Минском

В Беларуси решили организовать внезапную проверку воинской части под Минском. Там находится авиационная база и один из самых больших военных аэродромов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

Речь идет о воинской части №06752, которая расположена в Мачулищах, примерно в 12 километрах от Минска. Проверка боевой и мобилизационной готовности будет проходить в течение месяца.

"В ходе проверки будут отрабатываться ряд вопросов, основными из которых станут призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на базе в Мачулищах находится аэродром класса "Б". Он может принимать военные и гражданские самолеты. Там базируются боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на аэродроме в Мачулищах фиксировали присутствие российской техники. В частности, на авиабазе заметили два Ил-76 и самолет ДРЛО А-50.

Также в июле туда прилетел самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет Ан-22 "Антей" ВКС России.

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