ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Беларуси решили внезапно проверить авиабазу под Минском

Новина українською →
Мачулищи, Среда 28 сентября 2022 14:13
В Беларуси решили внезапно проверить авиабазу под Минском Фото: в Беларуси началась внезапная проверка на авиабазе под Минском (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларуси решили организовать внезапную проверку воинской части под Минском. Там находится авиационная база и один из самых больших военных аэродромов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

Речь идет о воинской части №06752, которая расположена в Мачулищах, примерно в 12 километрах от Минска. Проверка боевой и мобилизационной готовности будет проходить в течение месяца.

"В ходе проверки будут отрабатываться ряд вопросов, основными из которых станут призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на базе в Мачулищах находится аэродром класса "Б". Он может принимать военные и гражданские самолеты. Там базируются боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на аэродроме в Мачулищах фиксировали присутствие российской техники. В частности, на авиабазе заметили два Ил-76 и самолет ДРЛО А-50.

Также в июле туда прилетел самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет Ан-22 "Антей" ВКС России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Росавиация
NEWS
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана